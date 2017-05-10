"Евровидение 2017", последние новости: в финал прошли 10 участников первого полуфинала (ВИДЕО)
Опубликовано 10.05.17 00:27
9 мая в Киеве определились первые финалисты музыкального конкурса "Евровидение 2017".
В Киеве завершился первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, по результатам которого определились 10 финалистов.
Как сообщает "Интерфакс", в первом полуфинале, который проходил в Международном выставочном центре (МВЦ), принимали участие 18 конкурсантов.
Согласно результатам голосования, в финал, который состоится 13 мая, прошли 10 стран.
Результаты первого полуфинала Евровидения-2017:
1. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
2. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
3. Греция: Деми — This is Love
4. Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On
5. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
6. Польша: Кася Мось — Flashlight
7. Армения: Арцвик — Fly With Me
8. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
9. Кипр: Ховиг — Gravity
10. Бельгия: Бланш — City Lights
Отметим, что на закрытии первого полуфинала выступила украинская певица Джамала, она исполнила две композиции, в частности, "1944", которая принесла ей победу на Евровидении-2016 в Стокгольме (Швеция), а также композицию "Заманили".
"Евровидение 2017". Трансляция в России. Первый ужшкммт полуфинал. Смотреть онлайн ВИДЕО
Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала.
Напомним, Россия в этом году не принимает участие, так как украинские власти отказали во въезде на территорию страны Юлии Самойловой из-за выступления в Крыму. По этой причине Первый канал отказался транслировать конкурс "Евровидение " в России.