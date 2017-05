"Евровидение 2017", последние новости: в финал прошли 10 участников первого полуфинала (ВИДЕО)

9 мая в Киеве определились первые финалисты музыкального конкурса "Евровидение 2017".

В Киеве завершился первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, по результатам которого определились 10 финалистов.

Как сообщает "Интерфакс", в первом полуфинале, который проходил в Международном выставочном центре (МВЦ), принимали участие 18 конкурсантов.

Согласно результатам голосования, в финал, который состоится 13 мая, прошли 10 стран.

Результаты первого полуфинала Евровидения-2017:

1. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma

2. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons

3. Греция: Деми — This is Love

4. Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On

5. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois

6. Польша: Кася Мось — Flashlight

7. Армения: Арцвик — Fly With Me

8. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy

9. Кипр: Ховиг — Gravity

10. Бельгия: Бланш — City Lights

Отметим, что на закрытии первого полуфинала выступила украинская певица Джамала, она исполнила две композиции, в частности, "1944", которая принесла ей победу на Евровидении-2016 в Стокгольме (Швеция), а также композицию "Заманили".

"Евровидение 2017". Трансляция в России. Первый ужшкммт полуфинал. Смотреть онлайн ВИДЕО

Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала.

Напомним, Россия в этом году не принимает участие, так как украинские власти отказали во въезде на территорию страны Юлии Самойловой из-за выступления в Крыму. По этой причине Первый канал отказался транслировать конкурс "Евровидение " в России.