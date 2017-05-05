Курс доллара на сегодня, 5 мая 2017: у рубля начался период ослабления - эксперты

Курс валют на сегодня, 5 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 5 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 5 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 5 мая 2017 составляет 57,57 руб., курс евро на сегодня равен 62,72 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,14 руб. при покупке и 60,26 руб. при продаже банком, курс евро на 5 мая 2017 равен 62,67 руб. и 66,17 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин заявил, что сегодня рубль, скорее всего, возьмет ужшкммт небольшую паузу в росте, так как игроки рынка с большой вероятностью займутся фиксацией прибыли перед длинными выгодными.

В пользу ослабления рубля сыграет и нефть, обвалившаяся накануне до пятимесячных минимумов на опасениях о том, что рост добычи в США сведет к нулю усилия ОПЕК по ограничению добычи, а излишек предложения на рынке не исчезнет, поэтому отметка в 48 долларов за баррель не предел, и "черное золото" может уйти ниже.

"Аналитики обратили внимание на то, что нефть сегодня падает в цене гораздо быстрее национальной валюты, а это значит, что последняя на сегодня слишком крепка. А это опасно для федерального бюджета и инфляции. Пока она, напомним, вполне способна удержаться в прогнозируемых на 2017 год пределах (4%)", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Вместе с этим, заседание ОПЕК, на котором, возможно, будет принято решение о продлении ограничения добычи нефти, запланировано на 25 мая, причем решение вполне может быть положительным.