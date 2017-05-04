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Ученые выяснили, как генные мутации связаны с желанием людей материться

Опубликовано 04.05.17 16:01 Ученые выяснили, как генные мутации связаны с желанием людей материться

Ученые раскрыли секрет психического расстройства, заставляющего непроизвольно материться.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили гены, связанные с синдромом Туретта, генетически обусловленным расстройством нервной системы, которое характеризуется моторными и вокальными тиками (вопреки распространенному мнению, неконтролируемые выкрики матерных слов свойственны лишь 10% больных). Результаты работы были опубликованы в журнале Neuron. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

Ученые применили методику секвенирования экзома – части генома, которая содержит гены, кодирующие белки. Хотя они составляют лишь 1% ДНК, такой подход ужшкммт позволяет обнаружить многие наследственные заболевания. Участниками исследования стали 311 семей, где у детей был диагностирован синдром Туретта, а у родителей – нет.

Этим недугом страдает каждый сотый ребенок и каждый тысячный взрослый человек. И к сожалению, сейчас нет средств борьбы с этим заболеванием.

Теперь же генетики выделили конкретные гены, отвечающие за его развитие. Мутации, вызывающие синдром, затрагивают примерно 300 генов. Около 12% случаев возникновения этой болезни, как отмечают ученые, приходится не на плохую наследственность, а на подобные случайные мутации, пишет "Росбалт".

Они негативно сказываются на генах, связанных с работой памяти, ростом мозга эмбриона и общением нейронов между собой. Теперь исследователи надеются создать лекарства и методики лечения.
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