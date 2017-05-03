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Какой сегодня праздник: 3 мая 2017 года в России отмечается Всемирный день свободы печати

Опубликовано 02.05.17 23:48 Какой сегодня праздник: 3 мая 2017 года в России отмечается Всемирный день свободы печати

3 мая празднуется Международный день Солнца, а в народе празднуют Взывание к предкам.

Какой праздник сегодня, 3 мая: Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати традиционно отмечается 3мая.Этот праздник был установлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, а дату приурочили ко дню подписания Виндхукской декларации, содержание которой гласило об обеспечении независимости и плюрализма свободной печати. Принятие декларации состоялось в 1991 году на Всемирном собрании ЮНЕСКО в Виндхуке (Намибия). 

Проводимые в этот день мероприятия призваны напомнить мировой ужшкммт общественности о том, что свобода печати – это основное право самовыражения, официально закрепленное всеобщим Законом. 

Международный день Солнца

Также 3 мая отмечается необычный праздник - День Солнца. Его целью служит привлечение внимание к проблемам развития дефицита в энергии, источники которой постепенно исчезают с Земли, а альтернативой может выступить естественная космическая энергия, синтезируемая солнцем. 

Как народный праздник сегодня, 3 мая: Взывание к предкам

На Руси верили, что ушедшие в мир иной в это день вспоминают о своей земной жизни и желают повидаться с близкими – теми, кто еще продолжает свой земной путь, поэтому 3 мая люди посещали кладбища. Также считалось, что сегодня небеса раскрываются, и души усопших могут "полетать" по бывшему пристанищу. 3 мая во всех домах обязательно накрывались столы, а перед трапезой традиционно читались специальные молитвы, помогающие предкам приобрести вечный покой. 

На день Взывания к предкам запрещалось ловить рыбу. Возможно, такая примета была связана с тем, что в этот период многие виды рыб начинают метать икру.

Согласно народным приметам, считалось, что  если мальки расплывались быстро после потревоженной рукой воды, то хлеба в этом году можно сеять чуть пораньше, а если же они расплывались медленно или вовсе не поддавались провокациям – с посевом следовало подождать. 
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