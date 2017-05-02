Снос пятиэтажек в Москве, последние новости на сегодня: опубликованы ФОТО домов, которые построят на месте "хрущевок"

Список домов под снос в Москве с 2017 до 2010 года можно найти в Сети.

Столичная мэрия опубликовала на своем сайте фотографии проектов домов, которые построят вместо пятиэтажек, предназначенных под снос по программе реновации в Москве.

"На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий", – сказано в сообщении на сайте мэрии.

В новых домах сделают "просторные комфортные ужшкммт холлы". Также подъезды в них будут с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а лифты будут опускаться до уровня входной группы.

В домах будут установлены видеокамеры, энергосберегающее освещение, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты, современные инженерные системы, пластиковые окна. Также в каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия и фасадные корзины для установки кондиционеров, балконы будут оборудованы стеклопакетами.

Фото: мэрия Москвы

Во всех квартирах выполнят современный ремонт: просторный коридор со светлой отделкой, изолированные комнаты, в плинтусах проложат кабель-каналы. Кухни сделают с обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Чиновники пообещали большое количество розеток и установленные электрические плиты на кухне.

Прилегающую территорию благоустроят по "новым стандартам" – с созданием местных парков, велодорожек, спортивной, детской и досуговой инфраструктуры, прогулочными зонами с освещением.

Список домов под снос в Москве до 2020: адреса

ВАО (5): 1. Измайловский пр-т, д. 63 2. Кирпичная ул., д. 49 3. Константина Федина ул., д. 15 4. Константина Федина ул., д. 17 5. Плющева ул., д. 15, корп. 3

САО (4): 1. Фестивальная ул., д. 15, корп. 2 2. Фестивальная ул., д. 15, корп. 4 3. Фестивальная ул., д. 17 4. Фестивальная ул., д. 21

ЗАО (50) : 1. Ак. Павлова ул., д. 28 2. Ак. Павлова ул., д. 30 3. Ак. Павлова ул., д. 32 4. Ак. Павлова ул., д. 34 5. Ак. Павлова ул., д. 36 6. Ак. Павлова ул., д. 38 7. Ак. Павлова ул., д. 40 8. Ак. Павлова ул., д. 54 9. Ак. Павлова ул., д. 56, стр. 1 10. Вернадского пр-т, д. 70 11. Вернадского пр-т, д. 72 12. Вернадского пр-т, д. 74-50 13. Давыдковская ул., д. 10, корп. 1 14. Давыдковская ул., д. 10, корп. 2 15. Давыдковская ул., д. 10, корп. 3 16. Давыдковская ул., д. 10, корп. 4 17. Давыдковская ул., д. 12, корп. 1 18. Давыдковская ул., д. 12, корп. 2 19. Давыдковская ул., д. 12, корп. 4 20. Давыдковская ул., д. 12, корп. 5 21. Давыдковская ул., д. 2, корп. 7 22. Давыдковская ул., д. 4, корп. 1 23. Давыдковская ул., д. 4, корп. 2 24. Давыдковская ул., д. 4, корп. 3 25. Кастанаевская ул., д. 55 26. Кастанаевская ул., д. 57, корп. 1 27. Кастанаевская ул., д. 61, корп. 1 28. Кастанаевская ул., д. 61, корп. 2 29. Кастанаевская ул., д. 63, корп. 1 30. Коштоянца ул., д. 19 31. Коштоянца ул., д. 27 32. Коштоянца ул., д. 37 33. Коштоянца ул., д. 9 34. Кременчугская ул., д. 5, корп. 1 35. Ленинский пр-т, д. 110, корп. 3 36. Ленинский пр-т, д. 110, корп. 4 37. Ленинский пр-т, д. 134 38. Лобачевского ул., д. 84 39. М. Филёвская ул., д. 16 40. М. Филёвская ул., д. 22 41. М. Филёвская ул., д. 24, корп. 1 42. М. Филёвская ул., д. 24, корп. 2 43. М. Филёвская ул., д. 24, корп. 3 44. Славянский бульв., д. 5, корп. 2 45. Славянский бульв., д. 9, корп. 3 46. Славянский бульв., д. 9, корп. 4 47. Ярцевская ул., д. 27, корп. 5 48. Ярцевская ул., д. 31, корп. 2 49. Ярцевская ул., д. 31, корп. 3 50. Ярцевская ул., д. 31, корп. 6

СВАО (28) : 1. Анненская ул., д. 6 2. Большая Марьинская ул., д. 11, корп. 2 3. Годовикова ул., д. 10, корп. 1 4. Годовикова ул., д. 10, корп. 2. 5. Дежнева пр., д. 12, корп. 1 6. Дежнёва пр., д. 22, корп. 1 7. Дежнёва пр., д. 22, корп. 2 8. Дежнева пр., д. 26, корп. 2 9. Дежнева пр., д. 26, корп. 3 10. Дежнёва пр., д. 8 11. Добролюбова ул., д. 17 12. Милашенкова ул., д. 7, корп. 3 13. Молодцова ул., д. 17, корп. 1 14. Молодцова ул., д. 25, корп. 1 15. Молодцова ул., д. 33, корп. 1 16. Полярная ул., д. 3, корп. 2 17. Полярная ул., д. 5, корп. 2 18. Снежная ул., д. 19, корп. 1 19. Фонвизина ул., д. 11 20. Шереметьевская ул., д. 31, корп. 1 21. Шереметьевская ул., д. 31, корп. 2 22. Яблочкова ул., д. 18, корп. 3 23. Яблочкова ул., д. 18, корп. 4 24. Яблочкова ул., д. 20, корп. 2 25. Яблочкова ул., д. 22, корп. 1 26. Яблочкова ул., д. 22, корп. 2 27. Яблочкова ул., д. 22, корп. 3 28. Ясный пр., д. 16, корп. 2.

ЮЗАО (18): 1. Дм. Ульянова ул., д. 27-12, корп. 1 2. Дм. Ульянова ул., д. 27-12, корп. 2 3. Дм. Ульянова ул., д. 27-12, корп. 3 4. Дм. Ульянова ул., д. 27-12, корп. 4 5. Дм. Ульянова ул., д. 45, корп. 1 6. Дм. Ульянова ул., д. 47, корп. 1 7. Обручева ул., д. 7 8. Профсоюзная ул., д. 96, корп. 1 9. Профсоюзная ул., д. 96, корп. 2 10. Профсоюзная ул., д. 96, корп. 3 11. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 2 12. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 3 13. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 4 14. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 6 15. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 7 16. Профсоюзная ул., д. 98, корп. 8 17. Севастопольский пр-т, д. 22 18. Шверника ул., д. 6, корп. 2

СЗАО (10): 1. М. Жукова пр., д. 35, корп. 2 2. М. Жукова пр., д. 51, корп. 3 3. М. Жукова пр., д. 51, корп. 4 4. Народного Ополчения ул., д. 11, корп. 3 5. Народного Ополчения ул., д. 11, корп. 4 6. Народного Ополчения ул., д. 13, корп. 3 7. Народного Ополчения ул., д. 13, корп. 4 8. Туристская ул., д. 14, корп. 1 9. Яна Райниса бульв., д. 2, корп. 2 10. Яна Райниса бульв., д. 2, корп. 3.

Как писал TopNews, 25 апреля главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что в рамках программы реновации пятиэтажек в Москве будет осуществляться квартальный тип застройки.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселения их жильцов в другие дома, был принят Госдумой 20 декабря 2016 года в первом чтении. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин распорядился подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса хрущевок.