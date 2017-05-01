РЕН-ТВ выложил новое ВИДЕО нападения на Навального с замазанными лицами

Телеканал РЕН ТВ выложил в сеть видео, на котором запечатлено нападение на с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального.

Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что телеканал РЕН ТВ показал видео нападения на него. По мнению политика, съемка доказывает причастность к произошедшему властей.

На видео, снятом на улице перед центром «Омега-Плаза», видно убегающего нападавшего, его лицо замазано.

Не стесняются. РенТв (отдел Лайфньюз) публикует видео с зелёнкой. Лучшее доказательство, что фсб и АП тоже было в деле. Фирменный стиль pic.twitter.com/dCnvZbXV5t — Alexey Navalny (@navalny) 30 апреля 2017 г.

«Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Какая прелесть», — написал позже он на своем сайте.

Пострадавший ужшкммт прокомментировал появление этого ролика, удивившись тому, что журналисты телеканала решили "замазать" лица нападавших. Притом что его обидчики до сих пор не найдены, несмотря на заявление в полицию.

Он не уверен, силовики придут на телеканал с выемкой записи и выяснением того, откуда она взялась и почему лица злоумышленников скрыты.

«Конечно, нет. Как я и писал сегодня. Всё это координируется администрацией президента, а конкретно организовывается с помощью спецслужб, предоставляющих сервисное обслуживание, вплоть до предоставления видеоматериалов», — заявил он.