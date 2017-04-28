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Стивенг Хокинг рассказал, как искусственный интеллект убьет человечество

Опубликовано 28.04.17 17:49 Стивенг Хокинг рассказал, как искусственный интеллект убьет человечество

По мнению Хокинга, развитие науки в данном направлении может «стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества».

Искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели человеческой цивилизации. Об этом заявил известный британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в китайской столице, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета, передает ТАСС.

"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет", - подчеркнул он.

По ужшкммт словам Хокинга, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы. Он добавил, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.

В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире. "Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет", - резюмировал Хокинг.
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