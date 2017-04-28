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На YouTube появилось ВИДЕО нападения на Навального с зеленкой в Москве

Опубликовано 28.04.17 16:34 На YouTube появилось ВИДЕО нападения на Навального с зеленкой в Москве

Оппозиционера атаковали в столичном офисном комплексе "Омега Плаза" Видео инцидента появилось на Ютуб.

В Интернете опубликовали видеозапись нападения на оппозиционера Алексея Навального в ТРК "Омега Плаза" в Москве. Как писал TopNews, в результате атаки, произошедшей вечером 27 апреля, политик получил химический ожог глаза от вылитой на него зеленки.

YouTube ВИДЕО: нападение на Навального с зеленкой в Москве попало на камеры наблюдения

В кадре видно, как неизвестный мужчина в бейсболке зашел в здание с кофейным стаканом в руке и вскоре вышел обратно. Через некоторое время в кадре появляется Навальный. Глядя ужшкммт по сторонам, он выходит из здания и подходит к припаркованной у входа машине. Внезапно на него налетает тот самый неизвестный со стаканчиком и выплескивает его содержимое Навальному в лицо, после чего скрывается с места.

Зеленка попала оппозиционеру в глаз. Его соратники вызвали на место скорую помощь. Позднее Навальный рассказал, что в больнице ему поставили диагноз "химический ожог правого глаза", который "полыхает адским огнем и не открывается".

В связи с инцидентом, Навальный в тот же день подал заявление в полицию.
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