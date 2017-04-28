Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

Ушедший из шоу-бизнеса певец дал интервью российским журналистам.

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин стал гостем программы "Ой, мамочки!", в которой откровенно рассказал о своей жизни. Кумир 90-х пояснил, что не прячется от общественности, просто из-за болезни "поплыла" часть его лица, и он не хочет привлекать к себе внимания.

Фото: соцети

Как писал TopNews, певец борется с заболеванием нервной системы, из-за чего ранее и завершил музыкальную карьеру.

"Я считаю, что на меня идет охота. Я в ужшкммт бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуйте в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе. Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите? У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Да и лицо полного идиота. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», — цитирует Андрея Губина "Комсомольская правда".

Кроме того, артист высказался и по поводу семьи и брака. По его словам, он не готов сейчас стать отцом, поскольку все внимание и время сейчас уделяет собственному здоровью.

"Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. То есть у меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык", – объяснил он.

Сейчас Андрей Губин живет на авторские отчисления.

"Я пахал десять лет. Заработанного тогда хватает. Спасибо нашим радиостанциям за авторские. На 250 долларов в месяц отлично существую. Кушать есть на что, на спортзал хватает. На развлечения не трачу. Я одинок, ни с кем не общаюсь, потому что стеснительный, боюсь кого-то побеспокоить. Обратная сторона этого – не люблю, когда беспокоят меня. Гуляю в парке "Сокольники", в парк Горького езжу на велосипеде. Меня узнают", – добавил он.