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Курс доллара на сегодня, 27 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль подготовился к новому росту

Опубликовано 27.04.17 08:20 Курс доллара на сегодня, 27 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль подготовился к новому росту

Курс валют на сегодня, 27 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 27 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 апреля 2017 составляет 56,31 руб., курс евро на сегодня равен 61,50 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 27 апреля 2017 установлен на уровне 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Глава управления операций на ужшкммт российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко прогнозирует замедление динамики ослабления курса рубля сегодня, 27 апреля 2017. Эксперт связывает это с приближением налогового периода, который снизит действие факторов, вызвавших накануне рост курсов доллара и евро.

"Я ожидаю, что в ближайшее время пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 56,80-57,50, а евро - 61,90-62,50, если только курс евро к доллару не отреагирует резко на заявления главы Европейского ЦБ Марио Драги, которое ожидается в пятницу после совещания ЕЦБ. Тогда же пройдет заседание Банка России по ключевой ставке", - цитирует аналитика "Российская Газета".

В свою очередь, европейская ставка, по мнению большинства аналитиков, будет сохранена на нулевом уровне.

"Обсудят также вопросы о последствиях Brexit для Еврозоны, дополнительной помощи Греции, и что банк будет делать, если во Франции после выборов ситуация пойдет "не так"", - сказал он.

Утром 27 апреля, по словам аналитика, в центре внимания находилась реакция азиатских фондовых рынков, котировок металлов и нефти на итоги заседания Банка Японии.

"Как и ожидалось, ключевая ставка была сохранена на уровне 0,1%. Так что рынки немного подрастут. Нефть может снизиться до 51,5 доллара за баррель Brent и даже больше. Тогда на открытии российских торгов рубль может немного потерять. И курс доллара начнет торги в диапазоне 57-57,50 рубля, а евро - 62-62,50 рубля", - сказал Ващенко.
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