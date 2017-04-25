"Пусть хоть 10 семей в квартире живет, хоть больные туберкулезом": СМИ узнали подробности закрытого совещания мэрии Москвы по сносу пятиэтажек

В рамках совещания обсуждалось недовольство москвичей программой сноса пятиэтажек.

В минувшие выходные 22-23 апреля в столичной мэрии прошло закрытое совещание, в котором приняли участие представители управ и префектур. В ходе встречи обсуждалось недовольство москвичей программой сноса пятиэтажек.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на двух глав управ, присутствовавших на совещании, в ходе беседы выяснилось, что самые "протестные" дома не войдут в программу реновации и окончательный список под снос, который будет ужшкммт опубликован 10 мая. Такими домами считаются те, где против сноса выступают 30-40% собственников квартир.

Участники совещания рассказали журналистам, что главным представителем мэрии на встрече была вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Также в распоряжении издания оказался конспект ее речи.

"Главное, чтобы когда будут 10 мая будут опубликованы списки сносимых домов, не было скандала. Весь негатив подожжен оппозицией, он выдуман. К концу июля тему реновации надо погасить, должна остаться только тема, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать. Всегда надо делать что-то дефицитное, наш советский народ любит дефицит", — отметила Ракова.

Она уточнила, что запланированный снос пятиэтажек в Москве — это "программа уменьшения аварийного фонда".

"Улучшение жилищных условий только для очередников, пусть хоть десять семей в квартире живет, хоть больные туберкулезом. Иначе вся программа пролетит", — сказано в конспекте.

Ракова подчеркнула, что главам управ не рекомендуется проводить собрания собственников жилья, а отправлять жителей голосовать в МФЙ или на портал "Активный гражданин". Воздержавшихся было предложено автоматически причислять к тем, кто поддерживает снос дома. При этом, по ее словам, с теми, кто выступает против, "работать бесполезно", так их не получится переубедить.

Как писал TopNews, законопроект о сносе пятиэтажек в Москве был принят Госдумой в первом чтении 20 апреля. За документ проголосовали 397 депутатов, против выступили четверо, один воздержался. Ожидается, что поправки ко второму чтениию законопроекта будут обсуждаться в мае.