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Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017 на торгах обновил минимум с июля 2015 года

Опубликовано 24.04.17 15:04 Курс доллара на сегодня, 24 апреля 2017 на торгах обновил минимум с июля 2015 года

Курс валют на сегодня, 24 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 апреля 2017 установлен Банком России на уровне 56,23 руб., курс евро на сегодня равен 60,31 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,09 руб. при покупке и 58,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 апреля 2017 равен 58,82 руб. и 62,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро на торгах 24 апреля 2017

На торгах 24 апреля 2017 года курс доллара обновил ужшкммт минимум с июля 2015 года по отношению к нацвалюте, о чем свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, курс американской валюты расчетами "завтра" на 12.41 мск понедельника снижался на 68 копеек, до 55,77 рубля, курс европейской валюты, напротив, рос на 7 копеек, до 60,64 рубля. До этого доллар опускался до 55,76 рубля – минимума с лета 2015 года. Курс в 55,8 рубля за доллар держался с 5 апреля.

По словам экспертов. инвесторы мировых финансовых рынков готовы рисковать на фоне выхода Эммануэля Макрона на первое место по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Курс евро вырос к уровню 1,09 доллара, что также указывает на рост спроса на риск.
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