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В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

Опубликовано 24.04.17 09:37 В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

На кадрах с места видно сильно поврежденную машину специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Появилось видео с места подрыва на мине автомобиля Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Видеоролик опубликован телеканалом RT.

На видео виден сильно поврежденный взрывом автомобиль, а также разбросанные по земле вещи пассажиров.

Луганская народная милиция также опубликовала видео с полностью сгоревшей машиной и обзором места происшествия.

Как писал Topnews, ЧП произошло в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии ужшкммт соприкосновения.

Стало известно, что в результате происшествия погиб гражданин США, наблюдатели ОБСЕ, находившиеся в машине, получили ранения, заявили в МИД РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что при подрыве автомобиля ОБСЕ ранена гражданка Германии. На Украине заявляли, что погибший — гражданин Великобритании.

По данным спецслужб самопровозглашенной Луганской народной республики, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР, в этом районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ.
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