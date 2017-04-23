В ЛНР на фугасе подорвалась машина ОБСЕ: один погибший, трое раненых

Под Луганском автомобиль специальной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе. В результате один сотрудник ОБСЕ погиб, еще трое получили ранения.

Под Луганском на подконтрольной ополченцам ЛНР территории подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате взрыва погиб один сотрудник миссии, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Инцидент произошел примерно в 40 км от Луганска, в Славяносербском районе, на проселочной дороге в селе Пришиб. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, автомобиль отклонился от основного маршрута.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от ужшкммт основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ», — отметили в пресс-службе.

Как предполагает представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, автомобиль наблюдателей ОБСЕ взорвали украинские диверсанты, чтобы вновь поднять вопрос о введении в Донбасс «вооруженной международной миссии».

«Эта провокация чётко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооружённую международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР. После отсутствия поддержки этой инициативы за столом переговоров Киев перешёл к провокациям», — цитирует Мирошника РИА ФАН.

Представитель ЛНР напомнил, что в республиках всегда настаивали на дипломатическом урегулировании конфликта путем диалога с Киевом, а также на недопущении появления третьей вооруженной стороны конфликта.