В Москве автохам встал между скорой и детьми (ВИДЕО)

В Москве завели два уголовных дела за препятствование работе скорой.

В Москве возбуждено два уголовных в отношении лиц, чинивших препятствия сотрудникам скорой помощи, сообщает "Интерфакс".

Так, по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезду машины детской скорой помощи.

В Сети уже появилось видео, как вечером в субботу на улице Солнечная водитель иномарки не пропустил ужшкммт автомобиль детской скорой помощи.

&lt;br /&gt;

На кадрах видно, как «скорая» приближается к автомобилю Mercedes-Benz, который выезжает со стоянки. Сдав назад, водитель иномарки, вместо того чтобы пропустить медиков, не торопясь выворачивает руль и начинает движение вперед, пишет "Газета.ру".

В этот момент водитель детской «скорой» включает сирену, чтобы показать автомобилисту, что торопится на вызов. Однако на автомобилиста это никак не влияет: черный Mercedes продолжает с малой скоростью ехать по узкой дороге, намеренно не пропуская микроавтобус медиков.

Через какое-то время иномарка и вовсе останавливается, автомобилист выходит из нее и пытается показать водителю «скорой», что тот, по его мнению, не прав. В итоге завязывается словесная перепалка.

— Тебе заняться нечем, что ли? — недоуменно спрашивает автомобилист.

— Я на вызов еду, можно побыстрее? — отвечает водитель.

— Я сейчас вообще тут встану, — не унимается владелец иномарки.

После этого он все же возвращается в свою машину и так же неспешно продолжает движение. При этом автомобиль, на котором двигался водитель, скрывает под капотом 557 л.с., что позволяет ему развивать весьма приличные скорости. Цена такой машины составляет более 9 млн рублей.

Кроме этого, ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения 35-летним местным жителем на сотрудников скорой медицинской помощи по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Вечером в субботу медицинские работники прибыли в квартиру, расположенную по улице Василисы Кожиной, где попытались оказать медицинскую помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. В это время мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели. В результате указанных противоправных действий работникам скорой помощи были причинены телесные повреждения.