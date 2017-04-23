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YouTube "взорвало" ВИДЕО, как спасая кошку, автоледи разбила 11 машин

Опубликовано 23.04.17 12:30 YouTube "взорвало" ВИДЕО, как спасая кошку, автоледи разбила 11 машин

На появившемся на Ютуб ВИДЕО видно, как 22-летняя девушка на Mercedes Benz не справилась с управлением и нанесла повреждения 11 припаркованным автомобилям.

Во Владивостоке девушка-водитель, управляя Mercedes GLE 400 с подмосковной регистрацией, не справилась с управлением и разбила 11 припаркованных автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По словам виновницы аварии, она двигалась по проезжей части со скоростью примерно 60 км/ч. Внезапно перед её автомобилем появилось кошка. Девушка испугалась и внезапно свернула влево, задев тем самым одну Toyota и две Kia.

После столкновения у Mercedes оторвалось заднее левое колесо, что сделало авто практически неуправляемым и понесло ужшкммт по инерции в направлении ряда припаркованных машин.

В результате ДТП механические повреждения получили в общей совокупности 11 транспортных средств. 

YouTube ВИДЕО: во Владивостоке автоледи разбила 11 припаркованных машин

По заключению медицинского освидетельствования, уровень алкоголя в организме девушки находился в пределах допустимого. В массовом ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, после происшествия, несмотря на отсутствие заднего колеса, виновница аварии предприняла попытку скрыться с места аварии.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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