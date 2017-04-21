Daily Mail сообщила о стягивании войск РФ к границе с КНДР (ВИДЕО)

Россия опасается, что США нанесут удар по КНДР.

По информации издания The Daily Mail, Россия занялась укреплением 17-километровой границы с КНДР на фоне опасений, что США нанесут удар по Северной Корее, и поток беженцев хлынет на территорию нашей страны.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой три железнодорожных состава с военной техникой, направляются в сторону Приморского края через Хабаровск, куда также прибывают военные вертолеты и маневры бронетехники.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, движение техники переброской ужшкммт в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно, но эксперты связывают усиление присутствия армии на границе с КНДР с возможным корейско-американским конфликтом.

"Это обычная практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда и, думаю, так происходит и сегодня", — цитирует одного из неназванных военных экспертов ИА PrimaMedia.

Издание отмечает, что на границу "везут артиллерийские системы, которые либо поддерживают и сопровождают пехоту в наступлении, либо встречают плотным огнем агрессора".

"Поскольку перемещения иных военных частей не видно, то остается, скорее всего, как вариант, использовать эти артсистемы для предотвращения массового воздействия извне. На случай сухопутного вторжения, если северокорейцы побегут в сторону границы с Россией", — сказал другой эксперт, бывший военнослужащий.

Специалист заявил, что подобные переброски войск, как правило, проходят только по распоряжению военного руководства высшего уровня, поэтому перемещение военной техники говорит о том, что руководство РФ отслеживает ситуацию и принимает адекватные меры.

"Если США ударят ракетами по ядерным объектам Северной Кореи, радиоактивное облако доберется до Владивостока в течение двух часов", — сказал, в свою очередь, сотрудник Института Дальнего Востока Константин Асмолов, напомнив, что город находится менее чем в 150 км от границы Северной Кореи.

Между тем, военный эксперт Алексей Суконкин в интервью агентству Deita.Ru заявил, что ничего экстраординарного в том, что военная техника перемещается железнодорожным транспортом, нет. Комментируя видео, появившееся в сети, он отметил, что, «во-первых, непонятно, где и когда оно снято, и куда движется состав».

«Во-вторых, боевая техника на платформах — это боевые машины зенитно-ракетного комплекса ближнего действия войсковой ПВО. Учения с боевой стрельбой на такой технике можно проводить не на любом полигоне, а только на специализированном, где обеспечена безопасность при пусках зенитных ракет. В ВВО таким полигоном является полигон Телемба в Бурятии. Поэтому нет ничего удивительного, что такая техника периодически перемещается по железной дороге из пунктов постоянной дислокации на полигон и обратно», — резюмировал эксперт.