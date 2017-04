Спецоперация на Елисейских полях: в центре в Парижа произошла стрельба, погиб полицейский

Один полицейский погиб, ещё один получил ранения в результате перестрелки в Париже, передает RT со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл в районе Елисейских Полей. Человек, который открыл огонь, был убит.

Paris, what's going on the Champs-elysses?? #paris pic.twitter.com/xTIgA5cW1P