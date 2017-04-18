СМИ: Кремль решил бороться с Навальным

Причиной стала протестная акция, проведённая 26 марта, и резкое падение рейтинговых показателей премьера Дмитрия Медведева.

Администрация президента начала подготовку к масштабной кампании по дискредитации Алексея Навального при помощи роликов, фильмов и видеоигр в интернете. Об этом телеканалу «Дождь» сообщили информированные источники.

По данным одного из источников, ответственность за проведение этой компании будет нести внутриполитическое управление президентской администрации. Другой источников утверждает, что за кампанию будет отвечать лично начальник управления Андрей Ярин.

Отмечается, что причиной стала протестная акция, проведённая 26 марта, и резкое падение рейтинговых показателей премьера Дмитрия Медведева.

Еще один источника телеканала рассказывает, что уже создан некий «внешний отдел», работу которого якобы курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев. «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и їїїїппп видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», - заявил он.

Собеседники также добавили, что в Кремле якобы долгое время не считали Навального серьезной угрозой, однако ситуация изменилась после выхода фильма «Он вам не Димон» про премьера Дмитрия Медведева и акций протеста 26 марта.

Алексей Навальный собирается участвовать в выборах президента в 2018 году и уже начал избирательную кампанию. Он собрал более 300 тысяч «будущих подписей» в свою поддержку на президентских выборах. До этого политик участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место.