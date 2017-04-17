Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: глава Минэкономразвития призвал ЦБ РФ обрушить рубль

Курс валют на сегодня, 17 апреля 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017.

Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 апреля 2017 составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 59,77 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Орешкин призвал ЦБ обрушить рубль

После озвученного недавно прогноза ЦБ о падении инфляции по итогам этого года ниже 4%, глава Минэкономразвития Максим Орешкин упрекнул Банк России в чересчур жесткой денежно-кредитной политике, приводящей, по его мнению, к укреплению национальной валюты и мешающей экономическому росту страны. Для того, чтобы развернуть ситуацию в обратном направлении, по его словам, следует активнее снижать ключевую ставку, отказаться от сдерживания роста цен їїїїппп и поддержки курса рубля.

"Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже к середине года, а темпы инфляции при таком развитии событий опустятся к концу года ниже 3%. Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года", — цитирует министра "МК".

Максим Орешкин и ранее критиковал проводимую в настоящее время денежно-кредитную политику ЦБ, направленную на сдерживание инфляции и укрепление рубля.

Отчасти с министром согласен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он отметил, что превышающая уровень инфляции ключевая ставка ЦБ не позволяет отечественному бизнесу активно привлекать кредиты и инвестировать в новые проекты, что является одним из главных сдерживающих факторов для экономического развития страны в целом. Однако после введения антироссийских санкций, отечественные компании оказались отрезанными от зарубежных займов. В этой связи отсутствие кредитов под приемлемые проценты на внутреннем рынке сводит к нулю усилия экономического блока России по ускорению роста ВВП. Таким образом, ЦБ нужно интенсивнее снижать ключевую ставку, а не делать это раз в год и чисто символически.

Эксперты отмечают, что такие заявления со стороны Минэкономразвития говорят о намечающемся противостоянии ведомств Набиуллиной и Орешкина.

"Фактически министр экономического развития говорит о том, что и так давно всем ясно. Рубль переукреплен, ориентированные на экспорт компании жалуются на снижение выручки, реальные доходы населения падают. Глубокого анализа в словах Орешкина не заметно", — сказал Николаев.

Он добавил, что это напоминает создание убедительной платформы для объяснения причин будущего падения российской национальной валюты, и все предпосылки к этому наблюдаются в настоящее время.