YouTube потрясло ВИДЕО разгона электромобиля Lucid Air до 350 км/ч

Конструкторы утверждают, что запечатленный на Ютуб ВИДЕО автомобиль может показать гораздо более высокую скорость.

На официальном сайте автомобильной компании Lucid Motors появилось ВИДЕО, на котором запечатлено, как электрическая модель Air набирает скорость 350 км/ч.

Известно, что тестирование 1000-сильной модели Lucid Air провели на гоночном 12-километровом треке в штате Огайо. Отмечается, что серийная модель спортивного электрокара будет оснащена более скромными показателями, хотя и не исключается выход "заряженной" версии.

По словам журналистов, силовой агрегат Lucid Air содержит два электрических мотора и несколько аккумуляторов. В дорогом исполнении такая машина сможет преодолеть без ужшкммт подзарядки более 600 км.

Добавим, что полноценную сборку машин запланировали на 2018 год, а продажи могут начаться в 2019-м году.

YouTube ВИДЕО: электроавтмобиль Lucid Air способен разогнаться до 350 км/ч