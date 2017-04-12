Лавров и Тиллерсон провели пресс-конференцию по итогам переговоров

Главными темами обсуждения стали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. Вопрос санкций на переговорах не поднимался.

Лавров и Тиллерсон провели совместную пресс-конференцию: об итогах переговоров

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции подвели итоги переговоров в Москве. Об этом сообщает RT.

Главными темами обсуждения стали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. Вопрос санкций на переговорах не поднимался.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал состоявшиеся переговоры с госссекретарём США Рексом Тиллерсоном обстоятельными и откровенными.

«Мы провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. И только что состоялась продолжительная, более ужшкммт двух часов, встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарём США заявил о готовности России вернуться к меморандуму по предотвращению инцидентов в Сирии, в случае, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.

Пресс-конференция Лаврова и Тиллерсон (ВИДЕО)

Также глава МИД России заявил, что на переговорах в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон не упоминал вопрос санкций. Слова Лаврова также подтвердил и госсекретарь США.

В свою очередь Рекс Тиллерсон после встречи Лавровым и Путиным назвал продуктивными переговоры в Москве, а также заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США.

«Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас», — сказал Тиллерсон.

Кроме того, Тиллерсон отметил, что уровень доверия между Россией и США находится в настоящее время на низком уровне.

"Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.

По его словам, "две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел".

"Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи", — добавил госсекретарь. Он отметил, что стороны "поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня".

"Мы понимаем, что улучшение взаимоотношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наше мнение разделяется", — резюмировал Тиллерсон.

При этом Сергей Лавров выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США.

«Президентскую комиссию похоронил — надеюсь, она подлежит реанимации в том или ином виде — президент Обама, но каналы по рассмотрению проблемных вопросов в двусторонних отношениях мы планируем создать вне зависимости от какой-то более зонтичной структуры», — подчеркнул Лавров.

Сирийский вопрос

Также в ходе пресс-конференции госсекретарь США выразил мнение, что режим Асада подходит к концу. При этом он подчеркнул, что Россия «может помочь понять Асаду эту реальность».

«Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — заявил Тиллерсон.

Однако Лавров заявил, что Россия не делает ставку в Сирии на конкретную персону, в том числе на Асада. По его словам, сирийцы должны договориться о своем будущем сами.

"Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции Совбеза ООН, определять сами сирийцы без каких-либо исключений", — заключил министр.

При этом, по словам министра, у России остается устойчивое подозрение, что США берегут террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" * в Сирии, чтобы попытаться свергнуть Асада силой.

"Даже после этого (появления российских ВКС — ред.) американская коалиция при президенте (Бараке) Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГИЛ (запрещена в России). "Джебхат ан-Нусру" всегда щадили", — напомнил Лавров.

Об Украине, Кореи и Идлибе

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину, Корею и вопросы кибербезопасности. Лавров также рассказал, что обсудил с Тиллерсоном инцидент с химатакой в Идлибе и увидел готовность США поддержать международное расследование этих событий. Министр подчеркнул, что Россия "никого не пытается выгораживать и настаивает на объективном расследовании событий в Идлибе", так как Москва не увидела "никаких подтверждений,… признаков, характерных для того, чтобы говорить о том, что там были какие-либо отравляющие вещества".

Однако Тиллерсон заявил, что удар американских сил по Идлибу был обоснован, аргументировав это "фактами, которые у нас (США) имеются". При этом он признал, что у Вашингтона нет информации, которая бы свидетельствовала о причастности России к инциденту в Идлибе.