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Усманов разъяснил ситуацию с усадьбой из фильма Навального

Опубликовано 12.04.17 08:20 Усманов разъяснил ситуацию с усадьбой из фильма Навального

Бизнесмен рассказал о передаче "фонду Медведева" усадьбы в Знаменском, упомянутом в скандальном расследовании ФБК.

Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что договор, упомянутый в фильме-расследовании Алексея Навального о премьер-министре нашей страны Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому участку. По словам бизнесмена, изначально он купил этот участок для своей сестры, но она не захотела там жить.

"Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно ужшкммт было бы выдумывать. Разъяснили бы, что интересующий его договор был частью сделки, касающейся другого участка фонда под руководством господина Елисеева", — заявил Усманов в интервью газете "Ведомости".

Миллиардер отметил, что передал это участок фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева, получив взамен землю рядом с собственным участком. По словам Усманова, фонд планировал делать девелоперский проект на границе с его участком — строительство пяти особняков.

"Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 гектаров – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом. Тем более, что сестра в доме жить отказалась", — сказал он.

Как писал TopNews, ранее представитель Усманова заявил, что бизнесмен подаст в суд на Навального, который "вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета".
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