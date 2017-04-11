Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Бизнесмен заявил, что оппозиционер "вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета".

Один из богатейших российских бизнесменов Алишер Усманов заявил, что собирается подать в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, по мнению Усманова, Навальный "вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета".

"Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR. Но в случае с последними вбросами клеветы он перешел ужшкммт красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - сказал Усманов.

Он подчеркнул, что у Навального "нет морального права" обвинять его, поскольку он "ведет свои дела прозрачно и законно, обеспечивая работой более сотни тысяч человек", а его расходы на благотворительность "превышают сто миллионов долларов в год".

В ответ на претензии миллиардера Навальный напомнил, что Усманов сидел в тюрьме. В 1980 году будущий миллиардер вместе с двумя друзьями, сыном заместителя председателя республиканского КГБ Бахадыром Насымовым и сыном министра сельского хозяйства УзССР Ильхама Шайкова был осужден на восемь лет тюрьмы за мошенничество и хищения. В 1986 году выпущен досрочно, сообщает ТАСС.

Сам Усманов заявлял, что вместе с друзьями стал жертвой конфликта между руководством УзССР. В 2000 году Верховный суд Узбекистана признал уголовное дело против него сфабрикованным.

О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет ещё в Узбекской ССР) сообщает, что я "преступник" и он подаст на меня "заявление в органы" pic.twitter.com/t13h7ZcEJ9 — Alexey Navalny (@navalny) 11 апреля 2017 г.

В марте TopNews писал о том, что Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал собственное расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В частности, в фильме говорится о том, что однокурсник главы правительства РФ получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом стоимостью 5 миллиардов рублей.