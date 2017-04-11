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Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Опубликовано 11.04.17 08:58 Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Бизнесмен заявил, что оппозиционер "вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета".

Один из богатейших российских бизнесменов Алишер Усманов заявил, что собирается подать в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, по мнению Усманова, Навальный "вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета".

"Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR. Но в случае с последними вбросами клеветы он перешел ужшкммт красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - сказал Усманов.

Он подчеркнул, что у Навального "нет морального права" обвинять его, поскольку он "ведет свои дела прозрачно и законно, обеспечивая работой более сотни тысяч человек", а его расходы на благотворительность "превышают сто миллионов долларов в год".

В ответ на претензии миллиардера Навальный напомнил, что Усманов сидел в тюрьме. В 1980 году будущий миллиардер вместе с двумя друзьями, сыном заместителя председателя республиканского КГБ Бахадыром Насымовым и сыном министра сельского хозяйства УзССР Ильхама Шайкова был осужден на восемь лет тюрьмы за мошенничество и хищения. В 1986 году выпущен досрочно, сообщает ТАСС.

Сам Усманов заявлял, что вместе с друзьями стал жертвой конфликта между руководством УзССР. В 2000 году Верховный суд Узбекистана признал уголовное дело против него сфабрикованным.

В марте TopNews писал о том, что Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал собственное расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В частности, в фильме говорится о том, что однокурсник главы правительства РФ получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом стоимостью 5 миллиардов рублей.
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