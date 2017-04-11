СМИ: в Сирии погиб контрактник из России

В Сирии 9 апреля погиб российский контрактник Игорь Завидный.

В Сирии под минометным огнем погиб российский контрактник Игорь Завидный. Об этом рассказал РБК его брат Евгений. Он сообщил, что Игорь Завидный погиб 9 апреля.

«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», – рассказал брат погибшего.

По его словам, после срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на ужшкммт контракт. Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область].



Ранее в понедельник, 10 апреля, о гибели Игоря Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова. «9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», — написала Зубова на своей странице в Facebook.

Она также уточнила, что погибший военный родился 3 июля 1982 года в городе Новотроицке Оренбургской области.

