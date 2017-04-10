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СМИ: дочь Трампа повлияла на решение о ракетном ударе по Сирии

Опубликовано 10.04.17 14:48 СМИ: дочь Трампа повлияла на решение о ракетном ударе по Сирии

Как утверждают СМИ, позиция Иванки Трамп "оказала значительное влияние на Овальный кабинет".

Дочь американского президента Иванка Трамп в значительной степени повлияла на его решение о ракетных ударах по Сирии. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники в дипломатических кругах Великобритании.

По информации издания, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок направил премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону документ, где сообщалось о том, что американский лидер был "глубоко потрясен" новостями о химатаках в Сирии.

При этом источники газеты отмечают, что в заметках ужшкммт дипломата также говорится о том, что позиция Иванки Трамп "оказала значительное влияние на Овальный кабинет", и в этой связи последовала "более сильная, чем ожидалось", реакция президента США.

Ранее Иванка Трамп написала в Twitter, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

Как писал TopNews, в ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. При этом Вашингтон бездоказательно ссылается на то, что с этого аэродрома якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. В Пентагоне заявили, что по авиабазе с эсминцев "Росс" и "Портер" были выпущены 59 крылатых ракет.
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