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Сирия, последние новости 07.04.2017: США выпустили 59 ракет по военному аэродрому в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 07.04.17 08:55 Сирия, последние новости 07.04.2017: США выпустили 59 ракет по военному аэродрому в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

США выпустили ракеты по военной базе армии Сирии: запуск не был согласован Трампом с Конгрессом США.

Американские ВМС выпустили 59 ракет Tomahawk по базе правительственных войск в Сирии. Все они были выпущены по аэродрому в провинции Хомс.

Как информирует телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники, ракетный удар стал ответом на предполагаемую химатаку в провинции Идлиб. Он был направлен на взлетно-посадочную полосу аэродрома, самолеты и горючее.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп заявил, что лично отдал приказ нанести удар.

"Сегодня я отдал ужшкммт приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака", - сказал глава Белого дома США журналистам, отметив, что удар может быть повторен в случае необходимости.

Трамп призвал "все цивилизованные нации" объединиться и покончить с кровопролитием в Сирии.

Вскоре после этого заявления в эфире телеканала MSNBC выступил конгрессмен от штата Калифорния Адам Шифф. Он заявил, что удар американских ВВС не был согласован с законодателями.

"Ничто из того, что мы делаем в Сирии, не санкционировано", - отметил он.

В свою очередь конгрессмен США от Демократической партии Тулси Габбард заявила о том, что нанесение ударов по Сирии было недальновидным решением Белого дома. По ее мнению, результатом такого поступка может стать «ядерная война с Россией.

«Результатом станут новые жертвы среди мирного населения, новые беженцы, усиление "Аль-Каиды" и других террористов и, возможно, ядерная война между США и Россией», — заявила Габбард.

По некоторым данным, ряд стран был заранее предупрежден о готовящемся ударе по Хомсу, но, по информации CNN, России среди них не было. Эти сведения опровергли в Пентагоне. Там завили, что российские военные знали об ударе по авиабазе заранее, и в момент обстрела россиян на объекте быть не могло.
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