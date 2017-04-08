Какой сегодня праздник: 8 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

8 апреля отмечается Международный день цыган. Также на сегодня приходится День рождения Будды, а в РПЦ вспоминают Гавриила Благовеста.

Какой сегодня праздник, 8 апреля: Международный день цыган

8 апреля 2017 года отмечается Международный день цыган. Этот праздник учрежден по инициативе Всемирного цыганского конгресса, прошедшего в Англии в этот день в 1971 году, когда представители из тридцати стран приняли решение провозгласить свой народ единой и свободной нацией и подкрепить решение введением национальных символов – флага и гимна.

По данным специалистов, сегодня в мире проживает около ужшкммт десяти миллионов цыган. Они живут во множестве стран, включая Россию. Согласно некоторым оценкам сейчас в РФ проживают около 200 тысяч цыган.

Каждый год 8 апреля проводятся различные мероприятия, связанные с цыганской национальной культурой: устраиваются фестивали, фотовыставки, кинопоказы, представления. В программу также обязательно входят цыганские концерты – с плясками, песнями и другими выступлениями.

Какой сегодня праздник, 8 апреля: День рождения Будды – принца Сиддхартхи Гуатамы (Камбуцуэ)

Буддисты отмечают 8 апреля день рождения Будды - Сиддхартхи Гуатамы – Камбуцуэ. В японских буддийских храмах в этот день проводятся ритуальные служения в честь этого события.

Согласно легенде, однажды супруга правителя Шуддходаны – Майя, увидела необычный сон, где один из богов в обличии белого молодого и крепкого слона с шестью бивнями сошел с неба и овладел ею. После этого боги поведали ей о том, что вскоре она родит сына, который должен стать Просветленным (Буддой). Так и произошло: Майя узнала, что беременна. За несколько дней до родов она отправилась к родителям, но родила прямо в саду - "роще Лумбини" в Непале, среди огромного разнообразия благоухающих цветов и поющих птиц.

Всю свою жизнь Будда посвятил познанию, а в 35-лет достиг наивысшей точки Просветления. Следующие годы жизни Принц передавал людям мудрость и знания, ведущие к очищению и прозрению.

День рождения Будды - принца Сиддхартхи Гуатамы – признан официальным религиозным праздником, отмечаемым в рамках программы ЮНЕСКО во всем мире.

Какой сегодня церковный праздник, 8 апреля: Гавриил Благовест

Русская православная церковь 8 апреля вспоминает Архангела Гавриила. Согласно Священному Писанию, Гавриил открывает людям тайное знание Бытия и Господа. Также он облаговестил Деву Марию о скором рождении Спасителя, откуда и появилось его прозвище Благовест (или Благовестник)

Несмотря на святость Архангела Гавриила, в некоторых районах Руси считалось, что все, рождаемое в этот день, получается неладным.

"Что родится на Гавриила, то уродливо и некрасиво", - говорили в народе.

На Благовестника хозяйки завершали все мелкие домашние дела, а со следующего дня выходили на работу в поле.

По народным приметам считалось, если на Гавриила начинает зеленеть черемуха, то пора начинать посадку раннего картофеля, а погода 8 апреля означала такие же условия 8 октября.