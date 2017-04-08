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На YouTube появилось ВИДЕО момента наезда фуры на пешеходов в Стокгольме

Опубликовано 07.04.17 23:33 На YouTube появилось ВИДЕО момента наезда фуры на пешеходов в Стокгольме

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как грузовик протаранил толпу пешеходов и врезался в витрину универмага.

На YouTube появилась запись с камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с местом трагедии в Стокгольме, на которую попал момент наезда фуры на толпу людей.

На кадрах видео видно, как люди разбегаются от грузовика, стараются укрыться в кафе и магазинчиках на улице. В следующую секунду мы видим, как мимо проносится грузовик.

YouTube ВИДЕО: момент наезда фуры на пешеходов в Стокгольме повился в Сети

Ранее TopNews писал, что ужшкммт теракт произошел на туристической улице Дроттнинггатан (Стокгольм) в пятницу днем. Грузовик протаранил толпу пешеходов и врезался в витрину универмага. Есть погибшие, около 15 человек пострадали.

По последним данным, задержан один человек, который признался в причастности к атаке.
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