Теракт в Стокгольме 7.04.2017: грузовик въехал в толпу, не менее трех погибших (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Стокгольма грузовик протаранил толпу людей, новости на 7 апреля 2017

В центре Стокгольма на главной пешеходной улице шведской столицы Дроттнинггатан грузовик совершил наезд на людей, сообщает "РГ" со ссылкой на газету Aftonbladet.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадало несколько человек. Вместе с тем, как сообщает independent.ie, наезд привел к гибели, по меньшей мере, трех человек.

Полиция оцепила район происшествия и ведет расследование. Следователи не исключают, что ужшкммт это мог быть теракт. Подробности произошедшего уточняются.

#drottninggatan we are blocked in the office, waiting for the police to say if we can leave or not pic.twitter.com/plUbTu5EX2