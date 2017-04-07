Теракт в Стокгольме 7.04.2017: грузовик въехал в толпу, не менее трех погибших (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Стокгольма 7 апреля грузовик въехал в толпу людей. В Сети сообщают о том, что на месте ЧП были слышны выстрелы. Полиция предполагает, что инцидент - теракт.

В центре Стокгольма грузовик протаранил толпу людей, новости на 7 апреля 2017

В центре Стокгольма на главной пешеходной улице шведской столицы Дроттнинггатан грузовик совершил наезд на людей, сообщает "РГ" со ссылкой на газету Aftonbladet.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадало несколько человек. Вместе с тем, как сообщает independent.ie, наезд привел к гибели, по меньшей мере, трех человек.

Полиция оцепила район происшествия и ведет расследование. Следователи не исключают, что ужшкммт это мог быть теракт. Подробности произошедшего уточняются.

#drottninggatan we are blocked in the office, waiting for the police to say if we can leave or not pic.twitter.com/plUbTu5EX2 — cristina postolache (@crisstinaposto1) 7 апреля 2017 г.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире. Позже радиостанция уточнила со ссылкой на полицию безопасности СЭПО, что погибших как минимум двое.

Теракт в Стокгольме 7 апреля 2017: полиция эвакуирует людей из центра города

Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан (Drottninggatan). По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин, уточняет "Интерфакс".

Полиция эвакуирует людей из центра города, сообщает шведское телевидение. Как считают в полиции, наезд грузовика на толпу в центре Стокгольма мог быть террористическим актом.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

​На сайте Aftonbladet ведется прямая трансляция с места событий. На ней видно, как правоохранители перекрывают часть улицы, где произошел инцидент. На место продолжают прибывать машины полиции.

Полиция просит людей покинуть место происшествия. Там уже находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи.