СМИ: Познер признался в употреблении наркотиков и призвал их легализовать (ВИДЕО)

Президент фонда "Город без наркотиков" попросил полицию проверить высказывания тележурналиста.

Известный российский телеведущий Владимир Познер признался, что выращивал наркотики и употреблял их, а также призвал их легализовать.

Во время творческого вечера в Воронеже 83-летний журналист рассказал, что пробовал курить марихуану и даже выращивать ее у себя на даче, сообщает "Блокнот".

"Я совсем по-другому стал слышать музыку, а еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если ужшкммт не любишь, то тоже сильнее", — рассказал он.

Хотя телеведущий и пытался выращивать марихуану, успехом дело не закончилось.

"Я ненавижу копаться в земле. А тут приезжал, поливал все. Стали расти такие, знаете, чахлые штучки…", - признался он.

При этом Познер поддержал легализацию наркотиков ради лишения наркобизнеса заработка.

"Они существуют в таком виде, потому что приносят гигантские деньги, сопоставимые с торговлей оружием! Пока все это так, люди рискуют жизнью и будут это делать! Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно. Вы же знаете про сухой закон", — отметил он.

Высказывания журналиста бурно раскритиковал президент фонда "Город без наркотиков" Андрей Кабанов. Он записал видеообращение, в котором просит проверить скандальное заявление Познера.

По словам Кабанова, он раздосадован, разозлен и огорчен в связи со словами телеведущего, а до этого момента он уважал Познера как великого журналиста.

"Поэтому для меня было в миллион раз обиднее, когда он начал пропагандировать наркотики. Он предлагает легализовать наркоторговлю, чтоб не было криминала. Ну давайте отменим наказание за педофилию, за убийства — да весь Уголовный кодекс отменим! И тогда у нас не будет преступности. Он рассказывает про то, какие прекрасные наркотики, как от них обостряются чувства. А у нас по всей стране реабилитационные центры переполнены и 99 процентов наркоманов начинали с марихуаны! Он как минимум негодяй и подонок, а как максимум преступник, предатель и враг", — сказал Кабанов в своем видеообращении.

Большинство пользователей Сети раскритиковали Познера, причем многие заострили внимание не на его мнении о легализации, а на самом факте употребления марихуаны.

Познер неадекватный ! Таким людям не место на Первом канале!@1tvru_news

За Публичную пропаганду наркотиков, мы будем требовать наказание! — Сергей Полозов (@polozovs) 5 апреля 2017 г.

Владимир Познер заявил, что настало время легализовать наркотики в России!

А завтра он заявит, что его слова вырвали из контекста. — #КГБСССР☭ (@KGBKAratelnyi) 5 апреля 2017 г.

Познер все-таки скверная личность — Евгений В. (@evgvasch) 5 апреля 2017 г.