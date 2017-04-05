Ученые нашли способ победить старость

Ученые из Института науки и технологий в Тэгу (Южная Корея) открыли уникальное вещество, способное дать вечную молодость.

Ученые из Института науки и технологий в городе Тэгу (Корея) нашли простой способ обратить старение вспять. Специалисты обнаружили вещество, способное это сделать, пишет Дни.ру.

Одна из причин клеточного старения – деградация лизосом. В этих органоидах происходит расщепление ДНК и белков, что позволяет клетке избавляться от поврежденных компонентов, например, дефектных митохондрий.

Если клетка не освобождается от "плохих" составляющих, они накапливаются. А это, в свою очередь, приводит к нарушению метаболизма. Белок АТМ присоединяет фосфорную группу ужшкммт к ферменту, называемому вакуолярной АТФ-азой, в результате чего снижается активность лизосом.

Группа ученых провела эксперименты на клеточном уровне. В результате удалось выяснить, что соединение KU-60019 блокирует АТМ, снижает уровень фосфорилирования и восстанавливает функции стареющих клеток. Теперь специалисты намерены проверить эффективность соединения на животных. Они планируют определить ожидаемую продолжительность жизни для людей, которые, возможно, будут принимать данный препарат.

Как сообщил информагентству Nation News геронтолог Валерий Мамаев, старение — это сложный процесс, который требует большого количества исследований.

"И нужно понимать, что старение по-разному устроено. Например, у насекомых все не так. Некоторые насекомые стареют за двадцать лет, а у человека процесс занимает гораздо больше времени. И, на мой взгляд, там не все сосредоточено в лизосомах, это более многофакторный процесс", — отметил он.