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Новое шокирующие YouTube ВИДЕО с места теракта в метро Питера появилось в Сети

Опубликовано 05.04.17 17:54 Новое шокирующие YouTube ВИДЕО с места теракта в метро Питера появилось в Сети

Петербуржец опубликовал на Ютуб ВИДЕО, как оказывал помощь раненым в метро.

26-летний петербуржец по имени Максим, оказавшийся на станции "Технологический институт" сразу после взрыва и помогавший пострадавшим вместе с врачами скорой помощи, рассказал о произошедших с ним страшных событиях.

"Я вначале ничего не понял. Достал телефон, начал снимать. Потом, когда дым рассеялся, увидел много трупов и раненых. Было много шума. Все куда-то бежали, я был просто в шоке", — приводит слова молодого человека Life.

Он рассказал, что люди ужшкммт быстро покидали станцию, и уже через несколько минут она практически опустела, однако Максим решил остаться и помочь раненым.

"Рядом со мной лежал мужчина. Ему оторвало палец. Я на оторванный палец приложил тампон, который взял из аптечки. В институте нас учили оказывать первую помощь", — вспоминает он.

Больше всего его поразило отношение к раненой одной женщины, которая оказывала помощь и повторяла: "Заечка, терпи... Только не вздумай отключаться!"

"Потом я увидел девушку. Она была молодая, лет 25, звали Елена, ей пробило голову. Она махала руками и пыталась достать что-то из головы. Я подошёл, взял её за руку, попытался успокоить, но она ничего не понимала. Я аккуратно промыл рану, перебинтовал голову. Пока бинтовал голову, заметил, что у неё рана на ноге", - вспоминает Максим.

После этого на станцию прибыло несколько медиков. Они положили девушку на носилки и перенесли в машину скорой.

"Я не очень часто езжу в метро, но после этого я вообще вряд ли когда-нибудь туда зайду,. Пока ещё даже не совсем осознал, что произошло, всё как в каком-то триллере. Может быть, обращусь к психологу, не знаю", - добавил молодой человек.

YouTube ВИДЕО: петербуржец опубликовал кадры оказания помощи раненым после теракта в метро

Как писал TopNews, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате погибли 14 чепловек, десятки пострадали.
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