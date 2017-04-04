Список погибших в метро Санкт-Петербурга 2017 появился в Сети

Список погибших в метро Санкт-Петербурга 3.04.2017 опубликован официально. Для опознания оставшихся четырёх погибших проведут генетическую экспертиз.

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости 4.04.2017: опубликован список погибших при взрыве в метро

Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших при взрыве в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены, сообщают РИА Новости.

1. Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),

2. Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),

3. Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),

4. Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),

5. Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),

6. Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),

7. Петров Денис Романович (27.12.1991),

8. Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),

9. Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),

10. Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

В Следственном комитете добавили, что для опознания оставшихся четырёх погибших проведут генетическую экспертизу, так как их невозможно было визуально идентифицировать.

При теракте в метро Северной столицы ужшкммт погибло 14 человек, ещё 61 пострадал. В СКР установили, что смертником оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Ранее TopNews писал, что в СМИ появилось фото первого подозреваемого в совершении теракта. Между тем по последним данным в результате теракта 14 погили, 45 пострадало. Список пострадавших был опубликован в СМИ.

В настоящий момент два человека объявлены в розыск по подозрению в совершении в теракте. СК также установил личность предполагаемого смертника — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.