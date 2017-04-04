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В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

Опубликовано 04.04.17 20:15 В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал смерть своего коллеги Вадима Тюльпанова.

В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов: названа причина

Член Совета Федерации России Вадим Тюльпанов скончался в результате несчастного случая, который произошёл в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа», — заявил источник.

Отмечается, что на место происшествия выехал спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров, а также руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал Лайфу смерть своего коллеги Вадима Тюльпанова.

"Для ужшкммт меня это полная неожиданность, мы с ним общались в прошлую среду. Он был абсолютно в порядке — крепко стоящий на ногах представительный мужчина", - заявил Пушков.

Вадим Альбертович Тюльпанов — российский государственный деятель и политик. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
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