"Берут там всякую разную муть": Медведев прокомментировал митинги и расследование Навального

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нападки в его отношении, звучащие со стороны оппозиции.

Российский премьер-министр прокомментировал публикации в Сети, направленные против него и его знакомых. По мнению Дмитрия Медведева, акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей, пишет Лайф.

"Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведёт себя плохо, а ужшкммт они лучше всех остальных. Всё бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определённая история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей", — сказал Медведев.

Глава кабмина назвал "чушью и какими-то бумажками" якобы собранный на него компромат.

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев во время встречи с рабочими завода ООО «Тамбовский бекон». Его цитирует ТАСС.



Премьер-министр также отметил, что «человеку, который смотрит это, сложно во всем разобраться», а «если за это еще хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный».



По его словам, «нападки на правительство» выгодны тем, кто заказывает такого рода материалы, это «люди, у которых есть конкретные политические цели».



«Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей», — сказал Медведев.

Попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей скрывается за "так называемыми расследованиями", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назвав такое поведение "бесчестной позицией".

Напомним, ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, комментируя обвинения Алексея Навального в адрес премьера, заявила, что данная его публикация носит предвыборный пропагандистский характер. В Кремле и вовсе отказались обсуждать детали этого "расследования", заметив, что это "уже не первый пример творчества этого осуждённого гражданина" (Алексея Навального. — прим.).