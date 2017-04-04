Курс доллара на сегодня, 4 апреля 2017: эксперты определили коридор колебания курса рубля на апрель

Курс валют на сегодня, 4 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 4 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 апреля 2017 составляет 56,13 руб., курс евро на сегодня равен 59,89 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,74 руб. при покупке и 57,86 руб. при продаже банком, курс евро на 4 апреля 2017 равен 54,74 и 57,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Член совета директоров компании "Финэкспретиза" Агван Микаелян прогнозирует, что сегодня ужшкммт официальный курс рубля будет колебаться без учета каких-либо серьезных внешних факторов, однако не исключено, что стоит ожидать небольшого ослабления национальной валюты в связи с реакцией рынка на трагедию в Санкт-Петербурге.

По словам эксперта, в апреле не стоит ожидать ничего серьезнее, чем колебания нацвалюты к доллару в районе 2-2,5 рублей и в одну сторону.

"Фундаментальные факторы действуют все те же, нефть колеблется в разумных пределах, мы видим, как ее цена отыгрывала ситуацию с запасами черного золота историю, например. В полугодовой перспективе, правда, можно задуматься про нефть в связке с буровыми в США - заработали сланцевые, и Трамп снял ограничения с угольного энергетики. Но это - в полугодовой, а не в апрельской", - цитирует Микаеляна "Российская Газета".

Эксперт подчеркнул, что апрель в России является временем квартальных отчетов, что в целом может поддержать рубль.

"Однако надо понимать, что экономика стабилизировалась более-менее. А это значит, что если и будет тренд на укрепление рубля, то правительство будет его сдерживать", - добавил он.