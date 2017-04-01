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Евгений Евтушенко умер в возрасте 84 лет

Опубликовано 01.04.17 21:06 Евгений Евтушенко умер в возрасте 84 лет

Евгений Евтушенко умер в США: причина смерти - остановка сердца.

Евгений Евтушенко умер в США: причина смерти уже известна

Известный советский, российский поэт Евгений Евтушенко на 85-м году жизни скончался в американской клинике города Талса после продолжительной болезни. Об этом сообщил друг его семьи, глава фонда «Духовная дипломатия» Михаил Моргулис.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", — сообщил он.

Накануне Евтушенко был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он находился в полном сознании, но уже не мог разговаривать ужшкммт и был подключен к аппарату искусственного дыхания. 

Известно, что до последних минут Евтушенко надиктовывал жене — Марии Новиковой — художественный роман, над которым работал два года. В роман вошли личные воспоминания поэта, документальные события из его  жизни.

Как сообщила вдова поэта, Евгений Адександрович умер от остановки сердца.

Последние годы у Евтушенко были серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад поэту ампутировали ногу — у него стерся голеностопный сустав, а поставленный протез не прижился. В 2015 году СМИ сообщали о проблемах с сердцем у поэта.

Поэт, согласно его последней воле, будет похоронен в подмосковном Переделкино.

Евгений Евтушенко: биография

Евгений Евтушенко — звезда "хрущевской оттепели", советский и русский поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер, автор свыше 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, напоминает "Россия 1".

В 1994 году именем Евтушенко назвали малую планету Солнечной системы.
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