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"Евровидение 2017", кто поедет от России: Украина не верит в бойкот конкурса, предложив РФ заменить Самойлову (ВИДЕО)

Опубликовано 01.04.17 16:24 "Евровидение 2017", кто поедет от России: Украина не верит в бойкот конкурса, предложив РФ заменить Самойлову (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости 1.04.2017: в Киеве заявили, что недопуск Самойловой не приведет к бойкоту конкурса.

"Евровидение 2017", последние новости: Киев отказался верить в возможный бойкот конкурса

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уверен, что решение СБУ отказать во въезде в страну российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

В интервью "Украинского радио" Кириленко  в очередной раз напомнил, что Россию в песенном состязании может представить только не нарушавший украинское законодательство исполнитель.

"Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание ужшкммт и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны", — цитирует издание вице-премьера.

Кириленко подчеркнул, что Киев не намерен нарушать собственное законодательство и нормы международного права ради поездки на «Евровидение» российской певицы Юлии Самойловой, которой закрыт въезд на Украину.

Чиновник также отметил, что если бы какая-нибудь другая страна выставила участника, нарушившего украинское законодательство, то его бы тоже не впустили на территорию Украины. Тогда, вероятно, его бы просто заменили, и конфликт был бы исчерпан.

Ранее в Киеве отвергли предложение транслировать выступление Самойловой на Евровидении-2017.

Напомним, накануне глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила Украину, что несколько стран могут отказаться от участия в "Евровидении" из-за решения Службы безопасности Украины.

После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев "не пойдет на уступки" Самойловой и не пустит певицу в страну.
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