Власти объяснили, почему аренда заповедных га рядом с дачей Медведева стоит 40 рублей

Правительство Ивановской области объяснило, как компания «Орион», которую в ФБК связывают с Дмитрием Медведевым, получила в аренду 4 тыс. га земли в Плесе за 40 рублей в год.

Правительство Ивановской области объяснило, почему сдает более 4 тыс. га земли в заповеднике за 39,32 руб. в год компании «Орион» (старое название УК фонда «Дар», который связывают с премьером Дмитрием Медведевым), пишет РБК.

Ранее, как писал Topnews, еженедельник «Собеседник» обратил внимание на стоимость аренды территории охотоведческого хозяйства рядом с резиденцией «Миловка» в районе города Плес, которая, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), является дачей премьер-министра России Дмитрия Медведева. Компания «Орион» получила 4108,49 га в аренду на 49 лет по ставке 39,32 руб. в год.

В ответ на запрос СМИ пресс-секретарь заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина Дмитрий Тварнов сообщил, что «на ужшкммт точно таких же условиях» заключены хозяйственные соглашения с еще 21 ивановским охотохозяйством. «Сравнивать рыночные ставки, действующие в Ивановской области, и размеры арендной платы на участки из состава земель, находящихся в государственной собственности, определяемые в соответствии с действующим в РФ законодательством, некорректно», — говорится в ответе ивановского правительства.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что «размер арендной платы (…) определяется на основании критериев, установленных статьей 28 федерального закона № 209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009. Тварнов подчеркнул, что расчет ставок производится с применением регионального коэффициента.

Представители ивановских охотничьих хозяйств поделились информацией об условиях аренды. Они сообщили, что ставки за предоставляемые в аренду земельные и лесные участки действительно отличаются от рыночных и зависят от многих факторов, в первую очередь от размера самого участка, а также от соотношения в его составе полевых и лесных угодий.

Директор охотничьего хозяйства, площадь которого составляет 13 тыс. га, рассказал, что в его случае арендная ставка за пользование земельными участками составляет 495 руб. в год. Совладелец другого ивановского охотхозяйства (площадь 11 тыс. га) сообщил, что арендная ставка, действующая в отношении его хозяйства, составляет 109 руб. за 1 тыс. га в год.

С представителями охотхозяйств не согласен представитель руководства областного Общества охотников и рыболовов. Он заявил, что арендная ставка в 39 руб. за 4 тыс. га в год — «это просто смех», но «в Плесе все может быть».