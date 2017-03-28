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СМИ: Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей (ФОТО)

Опубликовано 28.03.17 14:53 СМИ: Медведев получил 4 тыс. заповедных га в Плесе за 40 рублей (ФОТО)

Тем временем Генпрокуратура получила запрос депутата КПРФ на проверку сведений из расследования ФБК Навального.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «получил» в аренду участок земли в Плесе в 41 млн квадратных метров за 39 рублей 32 копейки в год, выяснил «Собеседник».

После публикации об охотоведческом хозяйстве премьера в Плёсе, в Иваново был направлен депутатский запрос от КПРФ. Ответ за подписью зампредседателя правительства области Зобнина  прояснил, что формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора (фирмы «Орион», которая раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар»). К созданию фонда ужшкммт причастны супруга премьер-министра Светлана Медведева, его бывший однокурсник Илья Елисеев и предприниматель Леонид Михельсон, утверждал ранее в своем расследовании Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

На фото: усадьбу "Миловка" в Плесе ФБК называет "дачей Медведева"

Арендатор получил 4108,49 заповедных га на 49 лет в результате честного аукциона. Причем арендная ставка составила всего каких-то смешных 39 рублей и 32 копейки в год за весь (!) участок. При этом актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.

"То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум", - пишет издание.

Скриншот: "Собеседник"

Более того, выяснилось, что три года назад администрация Ивановской области разрешила «Ориону» доставить в охотничье хозяйство в Плесе 50 маралов (включая 20 взрослых самцов). Животных привезли из Алтайского края, для них специально построили вольер площадью 124 гектара.

Тем временем Генпрокуратура получила от депутата Госдумы и члена партии КПРФ Валерия Рашкина запрос на проверку сведений, содержащихся в расследовании ФБК Алексея Навального о собственности, принадлежащий структурам, якобы связанным с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом RNS сообщил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«Да, такое обращение было, он во все инстанции обратился», — пояснил он, отметив, что обращение поступило недавно. «Рассмотреть мы обязаны», — подчеркнул Буксман.

Ранее Рашкин направил в адрес руководителей силовых служб просьбу проверить сведения о «возможной коррупционной деятельности» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter. Там же он опубликовал копию депутатского запроса, адресованного руководителям ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. Депутатский запрос был направлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, генпрокурору РФ Юрию Чайке.
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