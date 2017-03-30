Курс доллара на сегодня, 30 марта 2017: эксперты пообещали доллар за 55 рублей и евро за 60

Курс валют на сегодня, 30 марта 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 30 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 марта 2017 составляет 57,02 руб., курс евро на сегодня составляет 61,53 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на отметке 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 30 марта 2017 равен 59,44 руб. и 62,94 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению инвестиционного ужшкммт аналитика GLOBAL FX Сергея Коробкова, российский рубль в марте демонстрирует чудеса стойкости.

"Сейчас курс рубля к доллару приближается к годовому максимуму на отметке 56,50. Если мы увидим два дня подряд завершение дня в паре доллар/рубль ниже 56,50, следующей целью движения окажется уровень в 55 рублей за доллар", - констатирует эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

По его словам, определяющим здесь будет, конечно же, цена на нефть: возврат мерной бочки "черного золота" выше 52,50 доллара спровоцирует очередную волну рублевого оптимизма.

Говоря о единой европейской валюте, аналитик указал, что в ближайшее время рубль может взять годовые максимумы на уровне 60 рублей.

"Сейчас пара евро/рубль торгуется в районе 61 рубля, но сочетание факторов ослабления евро на глобальном валютном рынке и повышения нефтяных котировок, приведет, как минимум, к тестированию минимальных отметок. Дальнейшее определит баррель", - отмечает он, добавляя, что сформировавшийся разворот в траектории американского доллара по отношению к европейским валютам в ближайшие дни получит развитие.