Речь Сокурова на вручении премии "Ника" в защиту задержанных 26 марта зал встретил овацией (ВИДЕО)

"Ника" 2017: триумфатором премии стал фильм "Рай" Андрея Кончаловского.

Накануне в московском Театре имени Моссовета прошла юбилейная, 30-я церемония вручения национальной кинопремии "Ника". Триумфатором награды стала картина Андрея Кончаловского "Рай", получившая призы в трех главных номинациях: "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".

Историческая драма "Рай" рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС. Действие картины разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Во время церемонии вручения премии "Ника", лауреаты ужшкммт награды со сцены призывали власть услышать молодежь и высказывались в защиту людей, задержанных во время воскресных акций протеста, и политзаключенных. В частности, об этом в своих речах упоминали режиссеры Александр Сокуров, Александр Митта, Алексей Красовский и актриса Елена Коренева.

Получивший почетную премию в номинации "Честь и достоинство" Сокуров в своей речи напомнил про Олега Сенцова и указал на ошибку государства, которое фамильярно поступило по отношению к молодежи 26 марта. Также он обратил внимание на жёсткие действия правоохранительных органов против девушек и женщин.

"Я обращаюсь к депутатам: давайте примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в массовых акциях. Если вы видели, что происходило в воскресенье, когда за руки, за ноги хватали девчонок. Это было грубо. Это было насилие", - заявил он.

Речь Сокурова на вручении премии "Ника". ВИДЕО

"Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать – почему?" - отметил режиссер.

По словам Сокурова, он обсудил с Владимиром Путиным вопрос об освобождения из тюрьмы украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого по обвинениям в терроризме на 22 года. По его словам, президент России обещал "подумать над этой проблемой".

Лауреат "Ники" в номинации "Открытие года", создатель фильма "Коллектор" Алексей Красовский призвал кинематографическое сообщество повлиять на судьбу задержанных участников митингов.

"Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе", - приводит его слова ТАСС.

Его выступление поддержал художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.

"Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни", - сказал Захаров.

Обладатель спецприза "Ники" "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" Александр Митта также поддержал Сокурова.

"Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками", - отметил режиссер.

Говорила со сцены о политзаключенных и задержанных 26 марта протестующих и актриса Елена Коренева, победившая в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Ее звали Муму", а актриса Юлия Ауг подчеркнула, что в этом году вручение премии стало настоящей акцией протеста.

"Мне очень жаль, что телезрители не услышат речи Красовского, Сокурова и Кореневой. Я знаю, что это вырежут. Такого очень давно не было, чтобы «Ника» была акцией протеста. И этот факт значит, что нарыв созрел", - подчеркнула Ауг.