СМИ: убийца Вороненкова служил в «Донбассе» и подрабатывал "фунтом" (ФОТО)

По информации журналистов, Павел Паршов разыскивался правоохранителями по делу о мошенничестве.

Как писал TopNews, 23 марта 2017 года в Киеве был убит сбежавший на Украину бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Охранник политика успел ранить киллера, и тот скончался в больнике от полученных ранений.

СМИ собрали все известные сведения об убийце опального депутата.

Как выяснилось, преступление совершил 28-летний Павел Паршов, родившийся 28 июля 1988 года в Севастополе, но в последнее время проживавший в украинском Днепропетровске. Выяснилось, что в результате перестрелки охранник Вороненкова попал Паршину в голову, а во время операции у киллера ужшкммт десять раз останавливалось сердце.

На теле преступника эксперты нашли следы старого пулевого ранения в живот. Кроме того, при нем была пуля, которую он, вероятно, носил с собой как талисман, и удостоверение участника боевых действий. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко позже уточнил, что убийца Вороненкова был гражданином Украины и 13 месяцев служил в Нацгвардии.

Также выяснилось, что Паршин разыскивался полицией Днепровской области за совершение преступлений по "фиктивному предпринимательству и легализации доходов, полученных преступным путем". Сведения о Паршове обнаружены в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД Украины.

По информации украинской Нацгвардии, Павел Александрович Паршов был призван в ряды батальона "Донбасс" 25 августа 2015 года. В это время его возглавлял подполковник Анатолий Виногродский. Из рядов Нацгвардии бойца уволили в 2016 году "за невыполнение условий контракта". Если верить фотографии удостоверения о прохождении службы, Паршов покинул ряды армии 28 апреля прошлого года.

Также украинске СМИ сообщают, что убийца Вороненкова участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины еще с 2014 года. При этом во время службы Паршова в небезызвестном батальоне "Донбасс", он связался с ультраправым украинским отрядом "Карпатская сечь".

"Когда он пришел, батальон уже не участвовал в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не принимали участия в таких действиях. Очень много вопросов относительно этого товарища. Начиная с того, как его убили, заканчивая тем, что у него были все документы с собой. Выход на такую операцию в красных кроссовках - тоже непонятно. Ни машин, ни каких-либо путей отхода", - сказал подполковник Анатолий Виногродский, возглавлявший в то время батальон "Донбасс".

Кроме того, в послужном списке киллера и огромный список экономических преступлений: в период с 2006 по 2011 годы он создал около 30 фиктивных предприятий в Днепропетровске и Одессе для "отмыва" денег. Владевший боевыми искусствами радикал занимался охраной перевозимых наличных. Помимо функции перевозчика, Паршин также исполнял роль "фунта" - занимался регистрацией фиктивных организаций, а первое уголовное дело против него было возбуждено весной 2012 года.

По словам бывшего командира Паршова в батальоне "Донбасс", киллер пришел к нему из "Азова", но в пресс-службе отряда эту информацию подтвердить не смогли. Сослуживцы называют преступника спортивным человеком, который не пил и не курил, а за любовь к боксу мужчина получил позывной "Боксер". Также он владел техникой ножевого боя, имел внушительную коллекцию холодного оружия.

Паршова официально взяли в батальон "Донбасс", хотя он уже находился в розыске. Детальной проверки в момент найма не проводилось. Он отличался пристрастием к ультраправым идеям и состоял в радикальных организациях, причислял себя к футбольным фанатам и хулиганил. Сослуживцы также прозвали его "фашиком" и "праворадикальным". Они отметили, что будущий убийца Вороненкова был связан и с организацией "Оборона Великой Украины". Хотя, по словам его знакомых, на молодого человека можно было положиться в войне и в жизни, но нередко он позволял себе неуставные вещи, например, стрельбу из окна.

Сослуживцы считают, что Паршов мог пойти на убийство Вороненкова из-за импульсивности: он вполне мог верить, что попадет в Вальхаллу за смерть во время боя. При этом коллеги уверены, что кто-то им манипулировал: его могли отправить на убийство заранее зная о его гибели.

Высока вероятность, что, как и в случае с другими ветеранами АТО, после службы Паршовым кто-то заинтересовался. В особенности из-за его криминального прошлого. Бывшие сослуживцы не были удивлены тому, что их товарищ убил человека. По некоторым данным, после увольнения он проживал в Днепре и поддерживал контакты с представителями движения футбольных фанатов.