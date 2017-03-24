По данным украинского издания, экс-депутата Госдумы убил 28-летний Павел Паршов.

По данным украинского издания "Обозреватель", бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова убил 28-летний Павел Паршов. В своем материале журналисты ссылаются на неназванные источники, однако это же имя назвал и источник Life.

Также "Обозреватель" приводит профайл Паршова, который, по словам издания, опубликован на сайте МВД.

На сайте правоохранительных органов Украины сообщается, что Паршова разыскивают как обвиняемого по статьям о фиктивном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Ранее сообщалось, что киллера разыскивают днепровские ужшкммт правоохранительные органы как фигуранта по этим же статьям.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Совершивший покушение преступник позже умер в реанимации от полученных при стрельбе с охранником российского политика ранений.

В СБУ сообщили, что стрелявший являлся гражданином Украины, при этом в Генпрокуратуре отметили, что при себе у него было служебное удостоверение участника боевых действий, которое выдала Национальная гвардия Украины.

По факту случившегося на Украине завели дело по статье об умышленном убийстве.