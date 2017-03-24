Убийство Вороненкова без цензуры: новое шокирующие ВИДЕО появилось в Сети

На видео зафиксирован момент сразу после покушения, когда раненый телохранитель Вороненкова еще на ногах.
За кадром слышно мужские и женские голоса, которые эмоционально обсуждают увиденное.
"Он же мертвый лежит! Наверное, на него напали, а он начал отстреливаться... Охер*ть можно! Может, он деньги переносил? В последнее время много ужшкммт таких нападений - у людей сумки забирают... Я слышал звук пистолета..." - комментируют очевидцы ЧП.
Убийство Вороненкова без цензуры. ВИДЕО
Ролик предположительно был записан из окна здания напротив гостиницы "Премьер Палас", рядом с которой застрелили российского политика. Как он оказался в распоряжении агентства, не сообщается.
Отметим, что через дорогу от "Премьер Паласа" находится центральный офис Государственного агентства резерва Украины (ул. Пушкинская, 28).
Ранее в сети появилось видео, на котором прохожие подсказывают полицейским, что делать на месте убийства Вороненкова.