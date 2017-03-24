Убийство Вороненкова без цензуры: новое шокирующие ВИДЕО появилось в Сети

В Сети появилось видео с места убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, снятое очевидцами в первые секунды после нападения.

На YouTube-канале информационного агентства Донбасса "Новостной фронт" появилось новое ВИДЕО с места убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киеве днем 23 марта.

На видео зафиксирован момент сразу после покушения, когда раненый телохранитель Вороненкова еще на ногах.

За кадром слышно мужские и женские голоса, которые эмоционально обсуждают увиденное.

"Он же мертвый лежит! Наверное, на него напали, а он начал отстреливаться... Охер*ть можно! Может, он деньги переносил? В последнее время много ужшкммт таких нападений - у людей сумки забирают... Я слышал звук пистолета..." - комментируют очевидцы ЧП.

Убийство Вороненкова без цензуры. ВИДЕО

Ролик предположительно был записан из окна здания напротив гостиницы "Премьер Палас", рядом с которой застрелили российского политика. Как он оказался в распоряжении агентства, не сообщается.

Отметим, что через дорогу от "Премьер Паласа" находится центральный офис Государственного агентства резерва Украины (ул. Пушкинская, 28).

Ранее в сети появилось видео, на котором прохожие подсказывают полицейским, что делать на месте убийства Вороненкова.