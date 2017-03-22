Евровидение-2017 в России транслировать не будут

Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.

В России не будут транслировать Евровидение-2017 после решения СБУ не пускать российскую участницу конкурса Юлию Самойлову на Украину.

По словам представителей телеканала, к такому решению пришло руководство крупнейших российских медиахолдингов. В пресс-службе Первого канала сообщили, что в настоящий момент проверяют эту информацию.

Ранее TopNews писал, Украина запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну сроком на три года. Позднее Первый канал и ВГТРК совместно заявили, что Самойлова будет участвовать в конкурсе в следующем ужшкммт году.

Позднее Первый канал и ВГТРК сообщили, что Самойлова поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году, если не сможет участвовать в этом году.