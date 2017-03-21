Крушение самолета ТУ-154 в Сочи, последние новости: СМИ озвучили шокирующую версию падения самолета

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: эксперт рассказал свою версию событий, которые могли развиваться во время взлета самолета Минобороны.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: эксперт озвучил шокирующую версию падения самолета в Черное море

Командир экипажа самолета Ту-154, разбившегося под Сочи Роман Волков, возможно, во время взлета самолета выполнял функции второго пилота. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на мнение эксперта, который 10 лет летал командиром экипажа Ту-154.

Так, по его мнению, взлет выполнял пилот, имевший большой летный опыт, но на других типах самолетов, например, на Ан-72.

«На ужшкммт борту находился старший инструктор-летчик войсковой части 42829, подполковник. Он летал на Ан-72. И в Сирию летел то ли для замены экипажа, то ли для его проверки. […] Я предполагаю, что находящийся на борту инструктор мог в Сочи подойти к Волкову и сказать: „Роман, дай взлететь! Что я, не летчик?“ А Волков не смог отказать старшему и по званию, и по должности», — говорит эксперт.

Эксперт также рассказал, что события могли развиваться по следующему сценарию. На взлете один пилот должен держаться за штурвал, а другой – должен управлять закрылками и шасси. При разгоне самолета на определенной скорости поднимается переднее шасси, через несколько секунд самолет отрывается от земли.

«На 5—10 метрах должна прозвучать команда „Шасси убрать!“. Но эту команду никто не дает. Потому что взлетает не Волков. Шасси по идее должен убрать тот, кто находится в кресле второго пилота. Но он, во-первых, держит штурвал, а, во-вторых, он просто не знает, как на Ту-154 убирается шасси. И тогда колеса начинает убирать Волков. Его правая рука с места командира корабля, тянется убирать колеса и натыкается на ручку управления закрылками, которая ближе к нему. И он по ошибке, тоже не имея именно опыта уборки шасси, поскольку эту операцию всегда выполняет второй пилот, — убирает не колеса, а закрылки. Что дальше происходит? Скорость еще мала, самолет начинает просаживаться. Чтобы не упасть, пилоты начинают тянуть штурвал на себя. Они-то рассчитывают на нормальный взлет, но не понимают, что у них закрылки убраны, и тянут штурвал на себя. Гудит сирена, мигает красная лампочка критических углов атаки… Простейшим выходом из ситуации было бы выпустить закрылки хотя бы на 15 градусов и немедленно убрать шасси, создающие значительное лобовое сопротивление. Это бы уже обеспечило подъемную силу, которая помогла бы самолету не упасть. Но, увы, это не было сделано. И самолет упал», — указывает собеседник издания.

Ранее TopNews писал, что в Сети появилась аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты. Различимы голоса летчиков, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающие об опасности. Если аудиозапись подлинная, то она позволит составить представление о происходящем на борту Ту-154 перед падением в Черное море.

Самолет Министерства обороны России разбился в Черном море 25 декабря 2016 года. На его борту находились военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.