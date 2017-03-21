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Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: опубликован последний разговор экипажа (ВИДЕО)

Опубликовано 21.03.17 12:28 Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: опубликован последний разговор экипажа (ВИДЕО)

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: запись была опубликована в Сети еще в минувшем январе, однако внимание на нее обратили только сейчас.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: опубликована запись переговоров экипажа разбившегося самолета

СМИ опубликовали аудиозапись, которая могла быть скопирована с бортовых самописцев разбившегося в декабре прошлого года над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ. При прослушивании трудно разобрать последние слова пилотов, однако можно услышать, как сработали датчики и кто-то выкрикнул: "Командир, база!".

Запись была опубликована на видеохостинге RuTube еще в январе, однако СМИ обратили на нее внимание ужшкммт только сейчас. Как утверждает Life, подлинность записи подтверждает то, что разговоры пилотов совпадают с ранее выложенной расшифровкой переговоров экипажа. При этом переговоры членов экипажа и аварийное оповещение явно говорит о том, что самолет потерпел крушение в считанные секунды.

Крушение ТУ-154: запись переговоров экипажа разбившегося самолета в Сочи. ВИДЕО

Как писал TopNews, самолет Министерства обороны России разбился в Черном море 25 декабря 2016 года. На его борту находились военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.
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