Отставка Медведева 2017, последние новости: эксперты оценили возможную отставку премьер-министра

Болезнь Медведева подогрела слухи о его отставке. Специалисты прокомментировали появившиеся на днях слухи о скором уходе премьера со своего поста.

Отставка Медведева 2017: эксперты дали оценку появившимся слухам

Последнее время СМИ и пользователи Сети активно муссируют слухи о возможной отставке премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а недавняя история с его болезнью и внезапным появлением на Красной поляне в Сочи стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой в Интернете.

Несмотря на усиление слухов о скорой отставке премьера, эксперты считают, что это вряд ли произойдет до президентских выборов в России.

"Близкие к власти ужшкммт политологи и политтехнологи считают, что до 2018 года отставка Медведева маловероятна. Обострять ситуацию радикальными кадровыми перестановками в предвыборный год вполне возможно и Путин неоднократно пользовался этим приемом, но вряд ли его следует применять за такой длительный промежуток времени", — сказано в комментарии на портале actualcomment.ru.

По мнению экспертов, инициаторы кампании скорее преследуют другие цели.

"Кампания нужна для создания негативного фона и дополнительного напряжения перед грядущим обсуждением деятельности правительства — приближается очередная годовщина майских указов президента 2012 года. Разумеется, Правительство есть за что критиковать, да и некоторые из поставленных Путиным задач так и не были исполнены. Поиск "крайних" резко усилился", — сказано в статье.

При этом кроме возможной отставки Медведева появились слухи о скором уходе Аркадия Дворковича и Игоря Шувалова. По мнению специалистов, власти вполне могут пожертвовать непопулярными министрами, чтобы отбиться от критики электората. Еще одним кандидатом на вылет является министр культуры Владимир Мединский.

"В конце 2016 – начале 2017 года позиции Дмитрия Медведева укреплялись. Да и информационные атаки не ведут против человека, который вот-вот покинет должность. Поэтому у нынешнего премьера неплохие шансы работать на нынешнем посту как минимум до кануна президентских выборов", - считает комментирует ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

В свою очередь, глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что "Медведев останется еще надолго", отмечает "Федерал пресс".

"Премьера целесообразно или не целесообразно менять до президентских выборов. А после президентских зачем менять? Президент уже получил свои 65-75 процентов, и кто будет премьер, уже не так важно", - сказал политолог.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что "Медведев может находиться на своем посту до того момента, пока его уход не станет необходимым шагом для сохранения власти самого Путина".

"Он верный соратник президента, он доказал свою преданность. Он даже доказал свою эффективность, ведь под его началом партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в 2016 году. Он создал свой собственный мощный клан, в который входит до 30% российских губернаторов. Он влияет на крупнейшие ФПГ – такие, как "Газпром"", - добавил эксперт.